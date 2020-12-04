У Тернополі хуліган погрожував підірвати багатоповерхівку

До поліції зателефонував тернополянин, який повідомив, що підірве житловий будинок. Про це розповіли в пресслужбі поліції у Тернопільській області.

Чоловік погрожував спуститися в підвал та відкрити газ. Поліція разом з вибухотехніками терміново приїхали до місця проживання тернополянина. Під час обстеження будинку спеціалісти не найшли витоків газу, які б загрожували життю мешканців багатоповерхівки.

Поліція опитала свідків та очевидців і встановили особу підривника. Ним виявився 39-річний житель однієї з квартир. Тернополянин не зміг пояснити мотиви свого вчинку, адже перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Через невдалий жарт тернополянину загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.