Список кандидатів до Тернопільської міської ради від “Сили людей”
Команда “Сила людей” висунула кандидатів до Тернопільської міської ради.
На посаду МІСЬКОГО ГОЛОВИ Тернополя – Іван Сороколіт.
У ДЕПУТАТИ:
Іван Сороколіт – лідер списку, кандидат у депутати на усіх виборчих округах.
Округ №1 (Дружба, Кутківці, Пронятин, долучені села)
1. Зварич Сергій
2. Світлана Шуляр
3. Василь Деревенчук
4. Сергій Лучко
5. Олена Прохира
6. Тарас Куча
7. Володимир Французов
8. Олег Білоус
9. Людмила Туркот
10. Кухарева Світлана
Округ №2 (Центр, Оболоня, Цукровий, Новий Світ, Комбайновий)
1. Іван Ковалик
2. Олег Різник
3. Ростислав Прохира
4. Марія Маладика
5. Марія Козловська
6. Микола Бажанов
7. Андрій Столяров
8. Василь Чорненький
9. Яворська Тетяна
10. Наталя Лимар
Округ №3 (Східний, Канада)
1. Людмила Чеховська
2. Андрій Душак
3. Куча Юрій
4. Віталій Горба
5. Пастухевич Ганна
6. Самуляк Петро
7. Калиновська Неля
Округ №4 (6-й магазин, Текстильник, Злуки, частина Сонячного)
1. Святослав Абрам’юк
2. Кондрат Роман
3. Маріана Заремба
4. Людмила Рижевська
5. Віталій Кулина
6. Король Мар’яна
7. Станчев Ярослав
Округ №5 (частина Сонячного, Аляска, Тинда)
1. Ігор Турський
2. Гурняк Петро
3. Мамчак Юлія
4. Богдан Хома
5. Алла Вовк
6. Тильна Ірина
7. Тарас Буряк