У Тернополі “поцілувалися” дві автівки. Є потерпілі

Сьогодні, близько 8-ї години ранку, на вулиці Лозовецькій у Тернополі трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Учасниками автопригоди стали дві автівки: Mercedes та Audi. За попередніми даними, 31- річний водій автомобіля Audi виїхав на зустрічну смугу для руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes. Водій Audi, а також 23-річний водій та 35-річний пасажир Mercedes отримали тілесні ушкодження. Їх одразу ж шпиталізували до медичного закладу.

Патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу для встановлення причин ДТП та детального розгляду цієї справи.

Шановні водії, життя одне – бережіть його! Не відволікайтесь ані на хвилину під час кермування та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху