«Сила Людей» започатковує рубрику зі створення бази рішень Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 1-ї сесії становлять орієнтовно ТРИ МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ.

А саме:

Рішення №8/1/74

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Микулинецька гр.Краснолобову О.А.

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1_ioyAdwBrwRb69F7xGm4bC…/view

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватним особам 0,036га комерційно привабливої міської землі перед «Авторинком».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 1 млн. грн.

Рішення № 8/1/94

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Микулинецька (гр.Петришин З.В. та інші).

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1SOhJdN3B86MH2I0wPWxQp…/view

Рішення, яким безкоштовно надані ділянки «для будівництва гаражів» приватним особам загальною площею 0,05га (по 50 і 100 м.кв. на 1 гараж).

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 500 тис. грн.

Рішення №8/1/95

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.С.Будного (гр.Симів Н.С. та інші)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1dpg5N5U1iGSL7HtIjqUKv1…/view

Рішення, яким надано дозвіл на початок безкоштовного відведення земельних ділянок «для будівництва гаражів», серед яких є 9 площею від 50 до 100 м.кв.

Можливі ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 500 тис.грн.

Рішення №8/1/96 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.С.Будного гр.Добровольській А.А. https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/44368.html Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1SSaySQMnA13UFEm0…/view Рішення, яким завершена схема з безкоштовного надання земельної ділянки площею 0,12га «під садівництво» приватній особі комерційно привабливої землі поряд з дорожньою розв’язкою вул.Микулинецька-вул.Будного біля Микулинецького кладовища. ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 1,5 млн. грн.