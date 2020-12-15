Як керівник апарату Тернопільського суду привітав колег із професійним святом

Керівник апарату суду привітав працівників суду з професійним святом

15 грудня 2020 року з нагоди професійного свята керівник апарату Тернопільського апеляційного суду Ігор Буць привітав працівників апарату із професійним святом, побажав стійкої витримки, удачі, поваги, взаєморозуміння на роботі, Божої ласки і державної підтримки, професійних успіхів та творчого натхнення.

Вручив працівникам апарату суду почесні відзнаки Ради суддів України та Державної судової адміністрації України.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду