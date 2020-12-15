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Як керівник апарату Тернопільського суду привітав колег із професійним святом

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Керівник апарату суду привітав працівників суду з професійним святом

15 грудня 2020 року з нагоди професійного свята керівник апарату Тернопільського апеляційного суду Ігор Буць привітав працівників апарату із професійним святом, побажав стійкої витримки, удачі, поваги, взаєморозуміння на роботі, Божої ласки і державної підтримки, професійних успіхів та творчого натхнення.
Вручив працівникам апарату суду почесні відзнаки Ради суддів України та Державної судової адміністрації України.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду

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