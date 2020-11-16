“Сила людей” закликає до прозорого початку роботи нового складу Тернопільської міської ради

На початку своєї роботи нова каденція депутатів зобов’язані прийняти ряд важливих процедурних і кадрових рішень. Від, на перший погляд, «технічних» питань у великій мірі залежатиме якість роботи міської ради загалом і кожного депутата зокрема.

Закликаємо міського голову і депутатів від усіх політичних партій вести свою діяльність відкрито та прозоро.

З метою можливо ознайомлення, внесення додаткових пропозицій або ж критичної оцінки майбутніх рішень, «Сила Людей» Тернополя просить міського голову і політичні партії, які формують депутатську більшість, дати відповідь на наступні запитання:

Яким є проект пропонованого регламенту роботи нової міської ради? Які постійні депутатські комісії пропонується утворити? Які саме правила, повноваження, обов’язки роботи пропонуються для депутатських комісій (положення про роботу комісій)? Кого пропонуватиметься на посади голів постійних депутатських комісій? Кого з депутатів, як найавторитетнішого їх представника, пропонуватиметься на посаду секретаря міської ради? Кого саме і за якими критеріями пропонуватиметься до складу виконавчого комітету міської ради? Які кандидатури заступників міського голови будуть запропоновані до затвердження?