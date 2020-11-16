08:02 | 16.11.2020
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“Сила людей” закликає до прозорого початку роботи нового складу Тернопільської міської ради

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На початку своєї роботи нова каденція депутатів зобов’язані прийняти ряд важливих процедурних і кадрових рішень. Від, на перший погляд, «технічних» питань у великій мірі залежатиме якість роботи міської ради загалом і кожного депутата зокрема.

Закликаємо міського голову і депутатів від усіх політичних партій вести свою діяльність відкрито та прозоро.
❗️ З метою можливо ознайомлення, внесення додаткових пропозицій або ж критичної оцінки майбутніх рішень, «Сила Людей» Тернополя просить міського голову і політичні партії, які формують депутатську більшість, дати відповідь на наступні запитання:

1️⃣ Яким є проект пропонованого регламенту роботи нової міської ради?

2️⃣ Які постійні депутатські комісії пропонується утворити?

3️⃣ Які саме правила, повноваження, обов’язки роботи пропонуються для депутатських комісій (положення про роботу комісій)?

4️⃣ Кого пропонуватиметься на посади голів постійних депутатських комісій?

5️⃣ Кого з депутатів, як найавторитетнішого їх представника, пропонуватиметься на посаду секретаря міської ради?

6️⃣ Кого саме і за якими критеріями пропонуватиметься до складу виконавчого комітету міської ради?

7️⃣ Які кандидатури заступників міського голови будуть запропоновані до затвердження?

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