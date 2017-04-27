Мільйони для порятунку Ставу можуть «витекти в трубу»

Майже 29 млн грн потрібно аби врятувати Тернопільський став та близько 200 млн грн на новий дощовий колектор, кажуть у міськраді. Водночас активісти з’ясували, що багато невідомих каналізаційних труб впадають у Став і скидають у воду нечистоти.

У критичному стані сьогодні Тернопільський став. За оцінками місцевих біологів водойма у фазі заболочення. Вже за 5-7 років Став почне перетворюватися на болото.

Нещодавно посадовці разом з екологами прийняти комплекс програм порятунку та розвитку Тернопільського ставу. За попередніми підрахунками, бюджету міста все це обійдеться аж у 29 млн грн.

Програма порятунку Ставу складається з декількох етапів: будівництва фонтану та нафтовловлювачів, поглиблення деяких ділянок, вирівнювання бактеріологічного складу водойми та зарибненя, – коментує начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський.

Посадовці запевняють, що після втілення зазначених планів Став відновиться за декілька років.

Є проблема зі стоками

Місцеві активісти б’ють на сполох та переконують посадовців, що спершу потрібно вирішити проблему зі стоками, які з цілого міста вже десятки років потрапляють у Став. Інакше 29 млн. грн, передбачених на програму порятунку Ставу, просто “витечуть в трубу”. До представників громадськості прислухався мер міста Сергій Надал, і 4 квітня створив робочу групу, яка складається, як з посадовців, екологів, депутатів, так і представників громадськості.

Робоча група повинні вирішити проблему несанкціонованих скидів нечистот спрямованих у Тернопільський став. Вівторок 11 квітня комісія запрацювала, і вже є перші результати обговорень.

Дощові стоки забруднюють озеро

Перше і основне джерело забруднення Тернопільського ставу – дощові стоки, що потрапляють у нього практично з цілого міста, розповідає учасник комісії, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Андрій Дроздовський.

Весь бруд з міста із стічними водами потрапляє у дощову каналізацію, яка підведена до найбільшого колектора у місті. Рідина з цього колектора без попередньої очистки тече безпосередньо в озеро, – розповідає Андрій Дроздовський. – При опадах, це є перше джерело забруднення нашого Ставу. Проблему загострює й те, що сьогодні зводять будинки без нової каналізаційної мережі. Проектанти поступають дуже просто – врізаються до вже існуючої мережі. Як результат, дощові стоки перенавантажують вже існуючу каналізаційну мережу.

Дива не буде

В те, що за три роки Тернопільський став буде чистий, не вірить головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Едуард Ференц.

Програму розвитку Тернопільського ставу треба запроваджувати виключно після вирішення усіх питань з стічними водами, – наголошує головний еколог області пан Ференц. – В іншому випадку, результату від витрачених коштів на порятунок Ставу просто не буде.

Проблема стоків у місті існує вже давно, продовжує посадовець, тому про неї необхідно говорити голосно та відкрито. У місті є ціла мережа дощової каналізації, яку не прийняли на баланс жодні управління.

Фактично за цю каналізаційну мережу ніхто не відповідає, – розповідає Едуард Ференц. – Проблему загострює й те, що ніхто не контролює і не перевіряє врізів комунальних стоків в цю каналізаційну мережу. Як результат – усі ці несанкціоновані викиди без очистки потрапляють у Став.

Для того аби вирішити проблему, продовжує еколог, необхідно, щоб міськрада доручила відповідному управлінню прийняти дощові каналізаційні мережі на баланс та контролювати їх експлуатацію, в тому числі несанкціоновані врізи. Необхідно розробити проектну документацію на технологічне обладнання, яке б забезпечувало попередню очистку усіх дощових стоків, які потрапляють у озеро.

Загалом у місті 12 дощових випусків, з яких 7 впадає у Тернопільський став. Окрім цього, місцеві активісти виявили багато невідомих труб, які ведуть у Став і крізь які, за їхнім припущення, витікають нечистоти.

Залповий скид нечистот у озеро

Минулого місяця у одному із місцевих ЗМІ інформація про витік каналізаційних вод у Тернопільський став. На це повідомленя відреагували місцеві активісти. Зокрема, представники ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” одразу ж дослідили частину прибережної території Ставу в районі пивзаводу на вул. Білецькій та знайшли трубу, з якої витікала рідина. Після цього активісти змусили водоканал перекрити каналізаційну трубу.

Залповий скид нечистот у озеро відбувся з туби, що врізана у колодязь, до якого підведена каналізаційна мережу пивзаводу, – коментує директор ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик. – Ми одразу ж звернулися до комунальних служб та відповідних інспекцій, і були дуже здивовані.

Активіст зауважує, що коли їм надали план-схему каналізацій, у представленому документі ці всі труби були позначені.

Виявилося, що чиновники прекрасно проінформовані про каналізаційні труби, що впадають у озеро! – емоційно наголошує громадський діяч. – Проте дій від них, щоб запобігти забрудненню озера – жодних. Ми не розуміємо, як водоканал, архітектура та міська рада, володіючи інформацією про стоки, які потрапляють у Став, нічого не роблять.

Відповідно до плану-схеми каналізацій, продовжує пан Об’єщик, на сто метрах прибережної зони, що навпроти броварні, окрім перекритої труби, є ще чотири труби. Активіст припускає, що через них також, можливо, потрапляють нечистоти у озеро.

Допоки нечистоти будуть стікати у водойму, виділяти кошти на будівництво фонтану, нафтовловлювачів та поглиблення деяких ділянок Ставу, вирівнювання бактеріологічного складу водойми і його зарибненя просто не раціонально, – наголошує Андрій Об’єщик.

До слова, робоча група, що проводить перевірку несанкціонованих скидів нечистот Став продовжує свою роботу. Перші результати будуть відомі вже після Великодніх свят.

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