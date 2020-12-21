У Ватикані вперше представили на виставці український вертеп, який створила монахиня із Зарваниці (фото)

Монахиня із Зарваниці створила з екоматеріалів оригінальну різдвяну шопку, яка спонукатиме людей до роздумів.

Український різдвяний вертеп вперше представили на міжнародній виставці у Ватикані «100 вертепів світу». Відкриття традиційної експозиції відбулося 13 грудня на площі Святого Петра за участю посольства України при Святому престолі, повідомляє «Радіо Свобода». Зазвичай виставка проходить у ватиканських палацах. Цього року через пандемію COVID-19 її вирішили влаштувати на площі під колонадою архітектора Джан Лоренцо Берніні, – пише Наш День.

Виставка вертепів і головна ялинка міста-держави перетворили Ватикан на справжню різдвяну листівку, щоправда без снігу. Географія вертепів різноманітна і вони відрізняються між собою за майстерністю та ідеєю: починаючи з класичних шопок неаполітанської школи 700-х років і закінчуючи простими вертепами, які виготовили діти початкових шкіл або люди з обмеженими можливостями.

З-поміж сотні різдвяних шопок із різних куточків світу на помітному місці – художній вертеп схимонахині УГКЦ Теодозії Полотнюк. Уродженка Львівщини тривалий час служила на території Донецько-Харківського екзархату, згодом заснувала Свято-Успенський жіночий скит на Донеччині. Останні два роки сестра живе у Зарваниці на Тернопільщині, де продовжує займатися улюбленим ремеслом – виготовленням вертепів.

Шопку, представлену у Ватикані, сестра Теодозія виготовила власноруч з екологічних матеріалів: картону, моху, деревини, глини, каміння і піску. Різдвяний витвір має вигляд великої дерев’яної скрині, яка відкриває нам справжнє вертепне дійство: тут і Пресвята родина, народження Божого Сина в хліву, українська хата з орнаментами, криниця, ставок, Карпати і зоряне небо Батьківщини.

На передньому плані можна розгледіти карпатські ялини, синє озеро й отару овець біля нього. А на другому – подвір’я і хатина з села Многопілля Донецької області. Саме там до початку війни на сході жила схимонахиня Теодозія. Її вертеп символічно відображає дух українського Різдва від заходу до сходу. Сестра Теодозія із приємністю згадує різдвяні вечори, які вдалося організувати в донбаському селі. Каже, що для місцевих людей українське Різдво було надзвичайним, бо вони до того часу, фактично, не бачили вертепних дійств, традицій.

Українська шопка дуже символічна і порушує багато сучасних проблем. У вертепі попереду українська хата, а позаду неї – хлів. Новонароджений Ісус у цій композиції далеко не на видному місці. І в цьому авторка заклала її релігійний зміст: перед святом Різдва, переймаючись матеріальними клопотами, люди насправді мало дбають про Христа і залишають його, як у цьому вертепі, на задньому плані. Дехто може відхилити двері для Нього, адже повністю відкрити Йому своє серце мало хто наважується, переконана авторка.

Під час інавгурації лунали українські колядки у виконанні дитячого хору при римському храмі УГКЦ Святої Софії та семінаристів. Виставка вертепів у Ватикані триватиме до 10 січня, вхід для відвідувачів безкоштовний.