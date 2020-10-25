У Тернополі люди масово голосували поза кабінками

Про це на засідання тернопільського прес-клубу за участі представників різних політичних сил щодо щодо ситуації в області станом на 15 год повідомив Назар Сарабун, – пише Терміново.

За його словами, зафіксовані непоодинока випадки голосування поза кабінками.

«Виборці нервуються, не хочуть чекати в черзі, стають і ставлять відмітки у бюлетенях хто де може. Члени ДВК вже не звертають на це уваги. І не на одній дільниці. Я особисто бачив це на трьох. Виглядає, що цей процес вже вийшов з-під контролю», – сказав Назар Сарабун.

Водночас представники усіх політичних сил відзначають вкрай низьку явку на цьогорічних виборах, яка орієнтовно удвічі менша за попередні.

«Явка дуже низька. Раніше завжди на цю годину вже зазвичай голосували дуже багато людей, бо у нас є традиція зразу після церкви іти голосувати», – зауважила Ірина Яремчук.

Антон Горохівський зауважив, що чимало людей не має терпцю чекати. Водночас він висловив припущення, що люди прийдуть голосувати під вечір.

Віктор Шумада вважає, що низька явка призведе до того, що результати виборів не відображатимуть реальних настроїв і вподобань тернополян.

«Буде спотворена картина, адже ціла категорія жителів міста може не проголосувати через небажання стояти в чергах», – зауважив Віктор Шумада.

Назар Зелінка додає, що дощ, який почався в післяобідню пору, і перспектива мокнути у черзі відлякала багатьох людей.

«Молодь розвертається і де. На превеликий жаль. Я б закликав, щоб усі поверталися до дільниць, знаходили час і віддавали свій голос за тих, за кого вони вирішили. Бо всі нетерплячки призводять потім до діареї, зрозумійте мене правильно», – сказав Олександр Смик.

Водночас Микола Сліпченко вважає, що люди, які пішли, уже не повернуться.

«І це власне призведе до дуже низької явки, яка в результаті дасть дуже неочікувані результати виборів. У виграші будуть ті, хто використовував брудні методи або кому вдалося мобілізувати свій електорат», – вважає Сліпченко.

Ігор Турський не виключає, що частина терноплян не зможе прийти на дільниці і через стан здоров’я.

«Низька явка – це наслідки маршів, святкувань, перепалок з центальною владою, – переконаний він. – Замість забезпечувати превентивні заходи і дбати про здоров’я тернополян, міська влада піарилась. А тепер – наслідки».