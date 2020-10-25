169 повідомлень про порушення, – як проходить виборчий процес на Тернопільщині

Сто шістдесят дев’ять повідомлень про порушення виборчого законодавства надійшло на лінію “102″ станом на сьому ранку 25 жовтня. Про це на зустрічі з журналістами повідомив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

– З них внаслідок розгляду цих повідомлень порушено 11 кримінальних проваджень, 8 повідомлень приєднано до кримінальних проваджень, 63 повідомлення списано до справи. За належністю направлено 22 повідомлення, рішення не прийнято у восьми.

Фіксували правоохоронці порушення виборчого законодавства і у “день тиші” в результаті яких порушено одне кримінальне провадження, складено три адмінпротоколи. 15 повідомлень вирішуються.

25 жовтня відкрилися 59 ТВК. Усі вони перебувають під наглядом поліції. 1238 правоохоронців стежать за правопорядком на 1183 ДВК.

– Не всі дільниці відкрилися вчасно, – каже громадська омбудсменка із захисту виборчих прав ГО Опора Ольга Мазаєва. – Причина порушення – технічні питання з документацією. Окрім цього, зафіксували спостерігачі черги на дільницях, зареєстрували факт неправомірного тиску на виборця кореспондентами одного з місцевих видань, чимало питань виникає у спостерігачів щодо питань дотримання карантинних норм.

– На кількох виборчих дільницях не коректно показують температуру градусники і хвилюються члени дільниць, щоб не виникало проблем у виборців. В той ж час дотримуються карантинних умов всі ДВК, де є наші спостерігачі – члени виборчих дільниць в масках, рукавичках і проводиться вологе прибирання регулярно.

До 8:30 усі дільниці розпочали свою роботу. Проте у Тернополі близько 11 години зникло світло у Центрі міста на дев’яти дільницях. На момент усунення проблеми голосування не відбувалося. Ще одна проблема з волевиявленням виникла, каже Олександр Богомол, у Шумському районі. Там під час друку бюлетенів була допущена помилка – на двох дільницях у селах Онишківці та Залізці переплутали кандидатів на голову до ОТГ. З ситуацію намагається розібратися керівник місцевої ТВК