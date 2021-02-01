У Тернополі сенсаційна оборудка з комунальним майном на 70 мільйонів гривень!

29 січня 2021 р., на пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради, з ініціативи міського голови більшість депутатів прийняли рішення, яке відкриває шлях до втрати комунальної нерухомості колишнього комунального підприємства “Міська шляхо-експлуатаційна дільниця” (МШЕД) площею 6000 м.кв. Про це йдеться у заяві Сила Людей Тернополя. Цей об’єкт, зважаючи на комерційно привабливе розташування й площу території для його обслуговування, через публічний аукціон може бути проданий за ціною близько $3 млн. (понад 70 млн. грн.).

Дана нерухомість є елементом загальної оборудки з майном та земельною ділянкою площею 1,225 га колишнього КП “МШЕД” (кадастровий номер 6110100000:13:006:0055), у результаті якої “потрібні” приватні структури будують житловий квартал в обхід відкритих публічних аукціонів.

Коли влада вкотре говоритиме, що у неї не вистачає коштів на реалізацію важливих речей в галузі освіти, медицини, соціального забезпечення, варто нагадувати їй у тому числі й це ганебне рішення.

Депутати від партії «Сила Людей» у Тернопільській міській раді Іван Ковалик, Олег Різник , Ігор Турський , Іван Сороколіт публічно наголошували про це на сесії та голосували «ПРОТИ».