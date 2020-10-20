Віктор Овчарук: «25 жовтня ми обиратимемо право на вільне, щасливе, заможне життя наших міст, селищ та сіл»

25 жовтня ми усі складатимемо іспит на громадянську позицію.

У цей день вирішиться – кому ми делегуємо повноваження приймати управлінські рішення, розв’язуючи щоденні питання життя нашого краю, району, міста, селища чи села, а отже у значній мірі – питання всієї України, бо із таких невеликих чи більших складових твориться держава в цілому.

Краяни ще у 2014 році своїми життями задекларували свій демократичний, громадянський, національний, врешті решт цивілізаційний вибір. Переконаний, що тернополяни підтвердять його і на виборчих дільницях у неділю.

Тож закликаю прийти та проголосувати усіх жителів області. Проголосувати своїм серцем, розумом, сумлінням. Вірю, що у жодному разі не повторяться ганебні випадки продажу та купівлі голосів, як і будь-яких інших маніпуляцій. Знаю, що кожен із краян на гіркому досвіді переконався, що будь-які спроби вплинути на волевиявлення відкривають шлях до влади насамперед злочинця та аферистам.

Також звертаюся до членів виборчих дільниць! Не зважаючи на кандидата, якого ви представляєте, Ви маєте пам’ятати свій обов’язок перед громадою Тернопілля – забезпечити повноцінну роботу дільниць та дати можливість усім виборцям здійснити своє громадянське право – проголосувати!

Пам’ятаймо, що 25 жовтня ми обиратимемо членів рад базового рівня та обласної ради, ми обиратимемо міських голів та голів ОТГ, тим самим – ми обиратимемо право на вільне, щасливе, заможне життя наших міст, селищ та сіл, а відтак майбутнє наших дітей!

Я звертаюся до Вас, краяни, котрі обирають голів своїх громад: зважено та відповідально підійдіть до свого вибору. Ви маєте обрати найдостойніших, найморальніших та найфаховіших, адже вже завтра саме Ваші обранці представлятимуть Ваш населений пункт, дбатимуть про соціально-економічну сферу Вашого життя, його культуру та безпеку.

Тож дійте так, щоб у жодній мірі не жалкувати і не соромитись за свій вибір!

Голова обласної ради Віктор Овчарук