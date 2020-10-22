Які шанси для Тернопільщини відкриває перемога Івана Чайківського на обласних виборах?

Цьогорічна виборча компанія до Тернопільської обласної ради має свою особливість. Вперше за 20 років в області з’явилася місцева команда, яка здатна поборотися за перемогу з партіями, які представляють загальнонаціональні політичні бренди.

Йдеться про команду Івана Чайківського, що йде на місцеві вибори під знаменами партії “За майбутнє”.

В 2019 році засновник відомої в Україні компанії “Агропродсервіс” впевнено переміг конкурентів на виборах до Верховної ради в виборчому окрузі з центром в Зборові, випередивши конкурентів зі значно рейтинговіших партій “Блоку Петра Порошенка” та “Слуг народу”. На цих виборах Іван Чайківський пробує перемогти на виборах в масштабах всієї Тернопільської області. Опитування авторитетної соціологічної служби показують, що команда Чайківського серед лідерів місцевих цих виборів на Тернопільщині.

Давайте проаналізуємо, що це може дати для області.

Буде займатися господаркою, а не політикою

Чайківський не класичний політик. Він, швидше, господарник. Для керівника області це великий плюс, адже за економічними показниками Тернопільщина здавна пасе задніх: як за рівнем зарплати, так і за динамікою розвитку. В останні десятиліття областю керували привозні або місцеві політики, здебільшого з гуманітарною освітою та, в кращому випадку, досвідом виступів на мітингах.

Іван Чайківський – повна протилежність цьому типу “керівників”. З нуля розбудував успішне аграрне підприємство, створив тисячі робочих місць, будуючи і відновлюючи ферми, заводи та різнопрофільні комбінати.

Вміє керувати і досягати результату

Особливість Чайківського – націленість на результат з доданою вартістю. Саме додана вартість породжує розвиток та зростання економіки. На відміну від більшості колег, свого часу Чайківський не зупинився на вирощуванні-продажі зернових, а замкнув виробничий сільськогосподарський цикл зерно–насіння–корми–м’ясо–готова продукція. “Агропродсервіс” один з найбільших постачальників свинини на український ринок, підприємство має насіннєві та комбікормові заводи, відроджує м’ясокомбінат, розвиває магазини з продажу власної м’ясної продукції. Тобто, йдеться про діяльність багатогалузевого агропромислового об’єднання, яке дає роботу тисячам тернополян, сплачуючи відповідні податки.

Працює вже, а не обіцяє

Економічний націоналізм, про який часто говорить І.Чайківський, полягає в розвитку власного виробництва, підтримці національного виробника. Поряд з тим, підприємства “Агропродсервісу” багато років беруть участь у багатьох соціальних і гуманітарних проектах. Наприклад, з перших днів карантину з ініціативи Чайківського був створений Гуманітарний штаб, який займався забезпечення медиків засобами захисту, закупівлями необхідного медичного обладнання та акумулював для цих цілей понад 3 мільйони гривень. На фоні бездіяльної вертикалі Зеленського та заполітизованої обласної ради, команда Чайківського виглядає острівцем надійності, стабільності та вчасної допомоги.

Шанс на зміни для області

Надійність в кризовий час – дуже важливо. Люди втомилися від «зелених» необдуманих рішень з тернопільського «білого» дому.

З іншого боку, зрозуміло, що Чайківський внесе прагматизм та націленість на результат в роботі влади. Якщо в останні роки трибуна обласної ради використовувалася для з’ясування стосунків та перерозподілу потоків, то з’явилася надія, що в області таки розроблять повноцінну стратегію економічного розвитку. Потенціал людини, яка змогла відродити і розвинути аграрний сектор, може бути корисний для економічного прориву всієї області. Недаремно, що Чайківський озвучив амбітний план вивести нашу область в п’ятірку кращих.

Свій, а не чужий

На відміну від тих, кого присилають керувати Тернопільщиною, Чайківський знає кожну проблему з середини і вболіває за майбутнє рідної землі. До речі, він єдиний з тернопільських нардепів, хто не спокусився на обіцянки Міжнародного валютного фонду та не голосував за відкриття ринку землі.

Іван Чайківський народився тут, в селі Настасів Тернопільського району в простій селянській сім’ї. Тут він зростав, набирався життєвих сил. Завдяки підприємницькому хисту Господаря розвинув потужне агропідприємство. І нікуди, судячи з усього, не збирається виїжджати. Робота у Верховній раді, де панує монобільшість “слуг” не дає того вихлопу енергії, яка б могла в рази краще працювати на інтереси області. Це стане можливим прямо зараз – після перемоги команди Чайківського “За майбутнє” на виборах до обласної ради.





