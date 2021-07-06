Смерть після вакцинації. Що трапилося з чоловіком, який щепився вакциною Pfizer?

У померлого, який щепився вакциною Pfizer, хронічні захворювання, за даною електронної картки пацієнта, не зареєстровані.

Причиною смерті 47-річного чоловіка невдовзі після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області попередньо називають гостру серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА у Facebook.

Як зазначається, в електронній амбулаторній картці пацієнта хронічні захворювання не зареєстровано. За попередніми результатами судово-медичної експертизи – причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Наразі триває розслідування, експерти чекають на результати морфо-гістологічних досліджень.

В ОДА зазначили, що випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, у Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли.