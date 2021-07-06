Схопив за шию і почав душити: грабіжник напав на тернополянку просто в аптеці

Менше 10 хвилин знадобилося працівникам кримінальної поліції спільно з патрульними для встановлення місцеперебування підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Жителька Тернополя повідомила поліції, що 3 липня близько 12:30 вона зайшла в аптеку на вулиці Тарнавського. За нею одразу увійшов невідомий чоловік, схопив за шию та почав душити. Після цього нападник приставив до голови предмет, схожий на викрутку з вимогою віддати цінні речі. З рук потерпілої випав мобільний телефон, який схопив зловмисник і втік. Жінка одразу повідомила у поліцію про напад та надала ретельний опис підозрюваного. Вона оцінила збитки у 25 тисяч гривень.

Житель Тернополя, 1983 року народження. Чоловіку оголосили підозру згідно із ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.