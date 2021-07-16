Тернополянин розповів про свою миротворчу місію в Африці

Тернополянин Юрій Кульпа впродовж 10 місяців виконує миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго. Працює в складі 18-го окремого вертолітного загону помічником командира зі зв’язків із засобами масової інформації. У день українських миротворців, який відзначають сьогодні, чоловік розповів про місію в Конго, пише Суспільне.

“Українські вертольоти були єдиними, що залишилися під час виверження вулкану на аеродромі. Льотчики показали належний результат під час евакуації. Вони понаднормово виконували польоти, ми розуміли, що у найкоротші строки потрібно евакуювати населення, дітей, жінок у безпечні місця”, – каже миротворець Кульпа.

Тернопільський миротворець Юрій Кульпа розповідає, під час виверження вулкана Ньїрагонго українські військовослужбовці евакуювали майже півтори тисячі людей.

Також під час миротворчої місії українські військові проводять розвідку в гірській місцевості, щоб запобігти убивствам, пограбуванням та насильству серед місцевих жителів.

Окрім цього, українські миротворці допомагають дітям із сиротинців. Натомість ті співають їм пісень.

“Їжею, речами першої необхідності, подарунками. На власні кошти не раз ми закупляли діткам альбоми, зошити, щоб вони мали змогу навчатися, чи хоча б існувати, як діти в цивілізованих країнах”, – розповів миротворець.

Майже 250 українських військовослужбовців виконують миротворчу місію в Конго. Юрій Кульпа розповів, як вони живуть там:

“Проживаємо ми у модульних будиночках, по 2, 4 осіб. У нас автономний табір, має своє світло, свою воду, вода привезена, є своя їдальня, є свої кухарі та пекарі. На столі завжди є свіжий хліб, український борщ, картопля з рибою”.

Додому українські миротворці планують повернутися наприкінці літа.

“Майже 6 тисяч кілометрів розділяє нас від своїх домівок. Зв’язуємося ми майже щодня. За допомогою відеозв’язку, це дуже зближує. Не дає змоги сумувати за дітьми своїми, за родинами. Але всі вони нас чекають живими та здоровими”, – каже Кульпа.

Загалом сьогодні 331 військовослужбовець Збройних сил України бере участь у 8 міжнародних операціях. Про це розповів офіцер командування об’єднаних сил Збройних сил України Юрій Тукаленко.

“На постійній основі закордоном виконують завдання 2 національних контингенти. Це 18 окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Другий національний контингент – це інженерний підрозділ, який базується на військовій базі у Косово”, – каже Тукаленко.

18 окремий вертолітний загін виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з грудня 2012 року. Від початку ротації (з жовтня 2020 року) миротворці виконали 3200 польотів, перевезли 12 000 пасажирів та 430 тонн вантажу. За час ротації здійснили 25 екстрених медичних евакуацій. 15 липня в Україні відзначають День миротворців. Свято започаткували у 2013 році на честь українських військових, які брали участь у миротворчих операціях.