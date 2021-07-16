Через порушення холодового ланцюга зіпсувалося майже 10 тисяч доз вакцини Pfizer

Державне підприємство «Укрмедпостач» 30 червня поставило до аптечного складу Харківської облради 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Однак через порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах препарати зіпсувалися – нанівець пішли 9 360 доз вакцини. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Зокрема, там відреагували на відео ЗМІ, яке поширили напередодні. На записах медпрацівники відкривають контейнер з вакцинами та замірюють температуру. Апарат показує 10−12 градусів за Цельсієм, при тому що вакцину Pfizer потрібно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм.

У Департаменті ХОДА кажуть, що отримання кожної партії на склад фіксується на відео, яке потім направляється до ДП «Укрмедпостач».

Там запевняють, що 1 липня направили відповідні листи до «Укрмедпостачу» та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленими порушеннями транспортування перемістили до зони карантину та згодом повернули «Укрмедпостачу». У Департаменті охорони здоров’я також заявили, що ці вакцини не ставили на облік Харківської області.

– Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюга транспортування, – йдеться у повідомленні.