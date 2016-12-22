Юрій Фартушняк породжує брехню про депутатів у ЗМІ?

Секретар міської ради Віктор Шумада, який відповідає за зв’язок депутатів із виконавчими органами ради, підняв на сесії надзвичайно болюче для багатьох питання. Щодо викривленої, часто неправдивої інформації про діяльність та життя депутатів у інтернет-ЗМІ Тернополя.

Йшлося про звернення УСБУ в області щодо публікації про відпочинок депутатів за гроші громади під час делегації до Польщі.

Обговорення проходило дуже емоційно. Депутати навіть висловили припущення, хто керує таким «жовтим» інформаційним потоком брехні.

Подаємо коротко стенограму даного обговорення:

Свободівець Ігор Турський прокоментував, що згідно з відповіддю на його запит, на відрядження депутатів у 2016-му році з бюджету було виділено нуль гривень.

Коли велика кількість депутатів виявили бажання висловити і свою думку з цього питання, міський голова попросив включити запис депутатів у чергу «для тих, хто бажає поговорити».

Першим записався свободівець Роман Навроцький:

Сесія – наша пряма робота. І казати, що ми прийшли просто поговорити – неправильно. Ми маємо право висловлювати свою думку. Якщо потрібно засідати три дні, то будемо засідати три дні. Я закликаю депутатів скликати позачергові сесії після «психотропних» статей, які з’являються на сайтах. Наклепи і оббріхування депутатів мають мати кінець. Сьогодні «б’ють» одного, завтра — іншого. Повибивають нас усіх. Один за одного треба стояти. Це честь депутата, а ми ж представники громади.

Його виступ викликав оплески в залі.

Підтримку депутатів отримала і сміливість свободівця Івана Сороколіта, який назвав прізвище людини, яка на думку депутатів, ймовірно й породжує брехню про них у ЗМІ.

Подейкують, що це людина, яка має відношення до однієї із радіостанцій – Фартушняк Юрій, організував схему спроби залізти в мозок представників політичних партій, депутатів, громадян, бізнесменів, спроби вливати на громадську думку будь-яким способом. Добре, що є звернення в СБУ. Хоча, всі прекрасно розуміють, звідки це береться: стандартно кілька десятків сайтів – одна й та ж тема. Маєш аргументи – приходиш на сесію і пояснюєш.

Сороколіт Іван зазначив, що спосіб захищатися у депутатів все ж є. Це поширення правдивої інформації на сайті міської ради, по телевізорах у громадському транспорті, озвучувати правду і спростовувати брехню. Він пропонував також створити робочу групу з представників усіх фракцій, яка б вирішила, що ж робити з тією особою, чи групою осіб, які «вирішили в такий спосіб правити Тернополем». Бо просто миритися з даною ситуацією – не варіант.

Представник «Самопомочі» Андрій Шкула доповнив проблему тим що сайти, які розмішають «чорні» статті про депутатів, – незареєстровані офіційно.

Важко реагувати на закиди та звинувачення. Оскільки я стикнувся з тим, що хочу захищати свої права у суді, проте на тих сайтах, де «Юрко-психотроп» розміщує такі статті, немає ні автора публікацій, ні редактора сайту. Тому я закликаю людей, які замовляють такі матеріали, які тиснуть на депутатів такими матеріалами коли хочуть добитися чогось свого, давайте будемо поважати один одного.

Солідарність із колегами висловила і фракція «БПП Солідарність». Зокрема, Володимир Місько сказав:

Інформація, яка поширюється, має право на існування. Але давайте запитаємо у своїх колег проаналізуємо. Ми висловлюємо повагу до правдивого журналістського середовища, ні в якому разі не збираємося перешкоджати. Ми завжди відкриті аби дати коментарі з приводу тих публікацій, де звучать прізвища наших колег чи ми були присутні у процесах. Підтримуємо ідею про те, що доцільно було б скликати позачергові сесії, аби з’ясувати чи не завелася «паршива вівця» у депутатському корпусі. А якщо завелася – давати оцінку. Якщо не завелася – шукати винних.

Грицишин Андрій із фракції «самопомочі», висловив свою думку, як людина, яка дотична до мас-медіа Тернополя:

Мова не йде про фактаж. Скажімо, в публікаціях було написано, що Андрій Шкула перебуває у складі делегації. Хоча насправді він взагалі у тій делегації не був, знаходився у Тернополі. Я вивчав ситуацію з ринком мас-медіа не тільки у Тернополі, а й в західних областях. Тернопіль – єдине місто, де є понад 80 сайтів. Цінність частини з них лише у тому, що вони транслюються в Укр.Нет. Вони й виживають лише за рахунок розміщення платних публікацій. Ми не хочемо цензурувати ЗМІ.

Він пояснив, що у своїх статтях журналіст використовує оціночні судження. А це означає, що в суді неможливо довести правдивість його слів. Проте, зауважує Грицишин Андрій, як же мала допекти журналісту діяльність депутата Шкули, що він (журналіст – прим.ред) розміщує статті на кількох сайтах. А це коштує не дешево.

Зелінка Назар подав пропозицію проголосувати за протокольне доручення відділу зв’язків з громадськістю на сайті міської ради створити рубрику «Міжнародна діяльність» і опублікувати інформацію про всі закордонні делегації та відрядження які були здійснені працівниками та депутатами міської ради, із зазначенням суми коштів, які були витрачені на це.

Завершили обговорення даного депутатського звернення Віктора Шумади пропозицією свободівця Романа Торожнюка:

У мене є пропозиція взагалі демонтувати всі телевізори в тролейбусах і перестати зомбувати наших людей.

В цілому, депутатське звернення депутати підтримали (40 із 42-х). Включивши і протокольне доручення, пропоноване Зелінкою Назаром. Пропозицію Торожнюка міський голова на голосування не ставив.