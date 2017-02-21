Для чого у Тернополі обрізають дерева?

Несприятливі умови урбанізованого міського середовища призводять до передчасного старіння зелених насаджень і зниження їх життєздатності, що вимагає систематичного застосування ряду заходів для забезпечення їх належного утримання та догляду.

На сьогоднішній день вказані питання регулюються «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України» (далі – Правила), затвердженими Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006р. №105.

Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, із врахуванням відповідних звернень мешканців міста щорічно складається та затверджується перелік першочергових об’єктів, рекомендованих для виконання робіт з підрізки зелених насаджень під час міжвегетаційного періоду на території міста.

Що мають знати тернополяни про обрізку дерев

Під час проведення щорічних обстежень зелених насаджень, згідно з Правилами, виявляються і потенційно аварійні дерева.Відповідно до п. 9.1.12. Правил, аварійне дерево – це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.

Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2006р. №1045 на підставі ордера виданого за заявою балансоутримувачала території.

Видалення зелених насаджень здійснюється у разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів, досягнення деревом вікової межі, ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації та ін.

Так, до прикладу на сьогоднішній день проводиться підрізка та видалення сухостійних дерев на території парку ім. Т.Шевченка з метою попередження аварійних ситуацій, спричинених падінням гілля, окремих дерев та покращенням (підрізка) декоративно-естетичного вигляду зелених насаджень.

Як розповідають у відділі благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благуострою та екології ТМР, для нормального росту й правильного розвитку дерев, відповідно до Правил, здійснюється догляд за кроною протягом усього життя рослин, який включає ряд агротехнічних заходів, серед яких і підрізання.