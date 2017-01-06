Поради для кожного: як допомогти чотирилапим безхатченкам вижити у люті морози

Зима – складний час для кожного із чотирилапих, які живуть на вулиці. У людей є затишний теплий дім, куди можна повертатись, а у них немає нічого. Як же допомогти чотирилапим вижити у такий важкий період, коли позначка на термометрі давно впала за «нуль»? Читайте далі поради для кожного, як врятувати цих тварин від холодної смерті.

Є кілька основних аспектів допомоги, про які варто пам’ятати.

Харчування. Наголошуємо, що у зимовий час достатня кількість поживної їжі може відіграти вирішальну роль у виживанні чотирилапих, які опинились на вулиці. У такий період організм відчуває велику потребу в їжі багатій на білки і жири. Недорогою і цілком прийнятною їжею для тварини може стати сухий корм, каша з жиром, консервована кілька, перемішана з кашею або макаронами, молоко… але не варто підгодовувати тварина зіпсованими продуктами. Знесилена отруєнням тварина опиняється у критичному становищі. Взимку організм витрачає колосальну кількість енергії на обігрів, відтак, голодна тварина має менше шансів на виживання, аніж сита. І відлік іде не на дні, а на години. Обігрів. Собаки прилаштовані до холодів дещо краще, аніж коти. Відтак, температура нижча за 15 градусів по Цельсію вже критична для котиків. А тепер пригадайте, які у нас холодні ночі! Для обігріву вночі котам підійде під’їзд або підвал. Для цього підходить навіть якась невелика коробка із речами. Там кіт може зробити собі затишний куточок і зберегти тепло. Імпровізована буда підійде і для собак. Важливо пам’ятати, що коти нерідко гріються під теплими машинами, на колесах або навіть під капотом. Перетримка. Якщо ваша родина не проти, то дуже ефективним методом порятунку тварини взимку є тимчасова перетримка. Можна забрати чотирилапого додому, аби він у теплі перечекав морозний час. Однак, важливо пам’ятати, що тварину треба обстежити у ветеринара, аби зрозуміти, чи вона здорова і чи є безпечною для усіх членів родини. Можливо, за час перетримки вдасться знайти чотирилапому постійний дім, тоді це було би справжнім казковим дивом для пухнастика!

Поставтесь із розумінням до безпритульної тваринки, яку бачите на вулиці, і це може врятувати її життя!

Джерело: kormotech.org.ua