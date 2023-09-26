Дружина загиблого снайпера просить Президента присвоїти йому звання Героя України

Сержант прикордонної служби Ментух Микола Васильович загинув 1 квітня 2023 року, виконуючи бойові завдання на оборонних позиціях в районі населеного пункту Бахмут.

Він був снайпер. Посмерно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня, – розповідає дружина Героя Галина. Дружина збирає підписи на присвоєння йому звання Героя України посмертно. Петицію подала сестра Миколи.

Шановний пане Президенте!

Прошу розглянути петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю (моєму братові) прикордонної комендатури швидкого реагування номер 2 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України Ментуху Миколі Васильовичу 29.05.1973 р.н. уродженцю с.Воронівці Хмельницької обл., Теофіпольського району.

Військове звання: сержант (посмертно);

посада: інспектор прикордонної служби першої категорії – снайпер першої вогневої секції вогневого відділення прикордонної застави вогневої підтримки прикордонної комендатури швидкого реагування.

Микола Васильович захищав нашу державу від російської окупації.

Був доброю, світлою, трудолюбивою людиною, патріотом своєї країни.

У колі його друзів були діти, ровесники і люди похилого віку, яким він любив допомагати.

Дуже багато ще мріяв зробити у своєму житті, але оскаженілі рашисти вкрали у нього всі мрії і найголовнішу цінність – життя.

Захисник віддав своє життя заради нашої перемоги та мирного життя.

За особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Ментуха Миколу Васильовича ( посмертно) нагороджено орденом ” За мужність” ІІІ ступеня.

Зараз ми збираємо підписи для петиції щодо присвоєння йому звання Героя України (посмертно).

Дуже хочеться, щоб Україна знала своїх Героїв!

І дуже сумно, що для наших Героїв потрібно ще збирати 25000 підписів.

Цінуйте можливість жити завдяки нашим Воїнам і Героям.

Пам’ятайте ціну волі і життя під нашим українським небом!

Ментух Микола Васильович поклав своє життя 01.04.2023 року, виконуючи бойові завдання на оборонних позиціях в районі населеного пункту пекельного Бахмуту Донецької області.

Велике прохання до всіх небайдужих підписати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно), попросіть залишити свій підпис у колег, друзів чи просто знайомих, буду вам бежмежно вдячна.

Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!

Героям Слава!

https://petition.president.gov.ua/petition/202578