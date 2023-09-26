Дружина загиблого снайпера просить Президента присвоїти йому звання Героя України
Сержант прикордонної служби Ментух Микола Васильович загинув 1 квітня 2023 року, виконуючи бойові завдання на оборонних позиціях в районі населеного пункту Бахмут.
Він був снайпер. Посмерно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня, – розповідає дружина Героя Галина. Дружина збирає підписи на присвоєння йому звання Героя України посмертно. Петицію подала сестра Миколи.
- Шановний пане Президенте!
Прошу розглянути петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю (моєму братові) прикордонної комендатури швидкого реагування номер 2 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України Ментуху Миколі Васильовичу 29.05.1973 р.н. уродженцю с.Воронівці Хмельницької обл., Теофіпольського району.
Військове звання: сержант (посмертно);
посада: інспектор прикордонної служби першої категорії – снайпер першої вогневої секції вогневого відділення прикордонної застави вогневої підтримки прикордонної комендатури швидкого реагування.
Микола Васильович захищав нашу державу від російської окупації.
Був доброю, світлою, трудолюбивою людиною, патріотом своєї країни.
У колі його друзів були діти, ровесники і люди похилого віку, яким він любив допомагати.
Дуже багато ще мріяв зробити у своєму житті, але оскаженілі рашисти вкрали у нього всі мрії і найголовнішу цінність – життя.
Захисник віддав своє життя заради нашої перемоги та мирного життя.
За особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Ментуха Миколу Васильовича ( посмертно) нагороджено орденом ” За мужність” ІІІ ступеня.
Зараз ми збираємо підписи для петиції щодо присвоєння йому звання Героя України (посмертно).
Дуже хочеться, щоб Україна знала своїх Героїв!
І дуже сумно, що для наших Героїв потрібно ще збирати 25000 підписів.
Цінуйте можливість жити завдяки нашим Воїнам і Героям.
Пам’ятайте ціну волі і життя під нашим українським небом!
Ментух Микола Васильович поклав своє життя 01.04.2023 року, виконуючи бойові завдання на оборонних позиціях в районі населеного пункту пекельного Бахмуту Донецької області.
Велике прохання до всіх небайдужих підписати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно), попросіть залишити свій підпис у колег, друзів чи просто знайомих, буду вам бежмежно вдячна.
Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну!
Слава Україні!
Героям Слава!