Як тернопільський мер Сергій Надал «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує країни світу. Інфографіка

Якщо ви думали, що робоче місце міського голови Тернополя Сергія Надала обмежується стінами кабінету на вулиці Листопадовій, офіційними заходами та ранковими об’їздами дворів, то глибоко помилялися. Адже, поміж тим, мер Файного міста «торгує» обличчям та під соусом «налагодження співпраці» відвідує інші міста та країни світу. Куди ж саме подорожує Сергій Віталійович? Чи встигає попри щільний графік відпочивати? Це ми і намагалися дізнатись у даній публікації.

Офіційно «замовчують»

Варто зауважити, що переміщення керманичів міста давно зацікавили наших журналістів. Зокрема, у попередніх публікаціях ми вже аналізували поїздки за кордон чиновників міської ради Тернополя та депутатів упродовж неповних шести років з моменту, як міським головою став Сергій Надал. За цей час чиновники Файного встигли відвідати кілька десятків країн світу. Зокрема, рік-у-рік подорожували заступники мера Вікторія Остапчук та Іван Хімейчук, начальник управління стратегічного розвитку Юрій Дейнека. Пропустив один рік, вочевидь, через роботу в Тернопільській ОДА, заступник мера Леонід Бицюра. Часто у відрядження за кордон їздили і на той час заступник мера Олександр Смик, речниця ради Катерина Калуш, начальник управління освіти Ольга Похиляк, начальник управління у справах сім’ї та молоді Микола Круть та інші. Що цікаво, серед наданого у відповіді на запит переліку ми знайшли прізвища лише двох депутатів минулого скликання, які брали участь у закордонних делегаціях,– це Юрій Фартушняк та Іван Сороколіт.

Що ж стосується безпосередньо мера, то його офіційні переміщення через інформаційні запити журналісти «Номер один» «діставали» кілька місяців. Та отримати відповідь врешті-решт вдалося. Як виявилось, Надал на фоні своїх підлеглих теж не обділений подорожами та має чимало печаток у закордонному паспорті.

Отожіз листопада 2010 року по листопад 2016-го міський голова Тернополя відвідав понад десять країн Європи та світу (див. інфографіку «Відрядження»). З цікавого, у серпні 2016 рокуНадал побував у В’єтнамі. Слід зауважити, що у попередніх запитах ми просили повідомити міськраду також і про мотиви кожної поїздки чиновників мерії та Сергія Віталійовича зокрема, але так як ця інформація, вочевидь, не дуже зручна, нам її не надали. Тому залишаємо за собою право здогадуватись, що В’єтнам Надал міг відвідати з ректором ТНМУ ім. Горбачевського. На офіційному сайті ради про це ні слова. Проте на онлайн-сторінках університету йдеться, що Сергій Віталійович увійшли до оновленого складу Наглядової ради Тернопільського державного медичного університету та під час офіційної «церемонії» запросив ректора ТДМУ відвідати В’єтнам з метою налагодження співпраці, адже їхній уряд, мовляв, зацікавлений у навчанні в’єтнамської молоді в Тернополі.

Хоч про саму поїздку мера його речники чомусь не писали, проте листопадовий візит Надзвичайного та Повноважного Посла Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні не оминули стороною. Цитуючи сайт ради, діалог між владою вівся про кілька спільних проектів, які стосуються виробництва в Тернополі. Мабуть, такі переговори базувалися вже на існуючих стосунках між сторонами. Не зрозуміло лише, чому тернополяни змушені самі про це здогадуватись.

Не менш цікавою точкою призначення мера, на наш погляд, видались відвідини м. Торонто (Канада). Сам переліт через океан, вочевидь, обійшовся не мало, не говорячи вже про проживання. Що там офіційно робив Надал – невідомо. Про цю поїздку також сайт міськради мовчить. Як і «замовчує» про подорожі у Вірменію, Німеччину та Австрію. Заради об’єктивності варто сказати, що з послами цих країн Сергій Віталійович також зустрічався у Тернополі. Про це свідчать повідомлення на сайті, а ось що сам робив на їх території – одному йому, вочевидь, і відомо. Так само, як і про часті поїздки в Грузію та Польщу.

Звісно, судячи з відповіді на запит, наш мер багато пересувається і Україною. Приміром, кілька разів на рік Надал буває в Києві та Львові. Ці два українські міста червоною лінією розтинають його офіційний «туризм» упродовж шести років каденції. Також їздить тернопільський мер і в райони: Монастириськ, Заліщики, Зарваницю та інші. Звісно, варто наголосити, що мова йде виключно про офіційні поїздки мера. Про його особисті круїзи ми дізнатися не можемо, позаяк це вважається приватною інформацією.

З ефіру – у психлікарню?

Враховуючи, що такий щільний графік вимагає багато не лише часу, а й фізичного здоров’я, ми почали хвилюватися, що Сергій Віталійович через це може часто хворіти. Та помилилися. На щастя, зі здоров’ям у нашого мера все гаразд. Лише раз за шість років каденції він перебував у лікарняній відпустці. Попри те, що розголошувати діагнози – протизаконно, це вважається медичною таємницею, але про цю недугу Надала, датовану 2 березня 2012 року, писали усі – від місцевих до всеукраїнських ЗМІ.

Зокрема, йдеться про випадок у прямому ефірі радіокомпанії “Ера” в рамках передачі “Коло запитань”, у якій Сергій Віталійович мав брати участь як міський голова. Спершу він запізнився на передачу, а коли йому надали слово, то не зміг сформувати речення. В присутніх склалося враження, що міський голова напідпитку. Тоді ще депутат обласної ради, а нині голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який був присутній під час інциденту, навіть озвучив:”Я не лікар, аби ставити діагноз і знати причину того, що сталося. Був занадто далеко, аби міг відчути запах алкоголю, якщо такий був. Може, дійсно погано стало. Питання тільки, навіщо йти на передачу, якщо погане самопочуття?”

Дійсно, репліки Надала у тому ефірі, які й зараз можна віднайти в мережі, були обривчасті та в дечому нелогічні. У прес-службі міськради такий стан мера пояснили проблемами з тиском. Мовляв, ще від ранку почувався зле, лікарі навіть забороняли йому продовжувати роботу, але трудоголізмузяв гору над Надалом. У результаті на передачі йому стало зовсім зле. Речниця міськради Катерина Калуш говорила тоді, що в Надала «скочив» тиск 170/100. Лікарі поставили діагноз «церебросудинний криз». Тому очільника відправили до психоневрологічної лікарні. Судячи з відповіді на наш інформаційний запит, пролікувався Сергій Надал у Володимира Шкробота (головного лікаря Тернопільськоїобласної комунальної клінічноїпсихоневрологічноїлікарні) десять днів – з 2 по 12 березня 2012 року. Враховуючи, що прямий ефір був також 2 березня, то лікуватися мер подався прямо після нього. Більше таких неприємних ексцесів із Сергієм Віталійовичем не траплялося. Це був перший і, якщо вірити відповіді на запит «Номер один», останній раз, коли наш мер був тимчасово відсутній на Листопадовій через непрацездатність.

Місяцями – у відпустках?

Мабуть, саме після того сумного випадку в ефірі Сергій Віталійович почав бережливо ставитись до власного здоров’я та активно ходити у відпустки (див. інфографіку «Відпустки»). Зокрема, судячи з відповіді на наш запит, у 2015 році Надал відпочивав (увага!) – 65 днів. Багато це чи мало, ми, на жаль, аналізувати не можемо, позаяк не володіємо інформацією, був це відпочинок за власний кошт чи ні. Можливо, у попередні роки він «економив» на відпочинку. Цікаво інше. Найбільше «пропустив» мер у жовтні 2015 року (21 день). Вочевидь, щоб уникнути конфлікту інтересів та активно займатися місцевими виборами, що припали на 25 жовтня.

До речі, загаломпротягом останніх шести років каденції Сергія Надала «політичний» туризм (відрядження) чиновників і депутатів Тернопільської міської ради обійшовся бюджету Файного понад 300 тис. грн. Так, сума, на перший погляд, невелика, але цьому є логічне пояснення. Здебільшого поїздки чиновникам оплачує приймаюча сторона. Тобто є надія, що в Канаду Надал літав за гроші «діаспори». Однак у рамках цієї думки було б дуже цікаво дізнатися, скільки коштів за шість років з міського бюджету було витрачено на прийом закордонних делегацій. Мабуть, це стане темою наших наступних матеріалів…

Тетяна Колеснік

Тижневик “Номер один”