Циганки вкрали у тернопільської пенсіонерки всі заощадження

Майже п’ять тисяч гривень винесли смугляві злодійки з помешкання старенької жительки села Волощина на Бережанщині. Жінка навіть одразу не помітила, що в хаті побували непрохані гості.

Двійко жіночок ходили по селі 15 лютого та скуповували у селян горіхи. Зайшли й на подвір’я 61-річної потерпілої. Жінка поралася на господарстві а двері оселі не зчинила. Злодійки зайшли до хати та швидко обнишпорившикімнати, знайшли гаманець, у якому жінка зберігала усі заощадження. Витягли и з нього чотири тисячі дев’ятсот гривень та подалися далі селом.

Пропажу пенсіонерка виявила лише через два дні, коли отримала пенсію. Вирішила покласти гроші до решти заощаджень і жахнулася – гаманець був порожнім. Поділилася бідою з сусідкою, а та пригадала, що бачила на її подвір’ї незнайомок. Потерпіла звернулася в поліцію.

Краяни вкотре застерігаємо – зачиняйте власне житло та остерігайтеся незнайомців на власному порозі. Відкриваючи двері вашої домівки невідомим людям, ви автоматично наражаєтесь на небезпеку стати жертвою шахраїв чи злодія.