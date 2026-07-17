Крав гроші з автоматів питної води: у Тернополі затримали 23-річного чоловіка

У Тернополі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок коштів із автоматів питної води. За даними поліції, до злочинів причетний раніше судимий 23-річний житель одного із сіл Тернопільського району.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців надходили звернення від підприємців про викрадення грошей із водоматів у різних мікрорайонах обласного центру. У результаті оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу ймовірного зловмисника.

Наразі поліцейські задокументували його причетність до п’яти фактів крадіжок. Загальна сума завданих збитків перевищує 20 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.