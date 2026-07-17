Врятували жінку, гасили пожежі та діставали змію з-під капота: як минула доба для рятувальників Тернопільщини

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували кілька пожеж, врятували людину та неодноразово надавали допомогу мешканцям області.

Найсерйозніша подія сталася у Збаражі, де під час пожежі в квартирі на другому поверсі багатоквартирного будинку рятувальники врятували жінку. Потерпілу передали медикам. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення вогню на весь будинок.

У селі Беримівці рятувальники ліквідували пожежу стихійного сміттєзвалища площею 800 квадратних метрів. До гасіння залучили підрозділи 17-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також допоміжну техніку.

Ще одна пожежа виникла у селі Трибухівці, де загорівся вантажний автомобіль DAF. Водночас в Озерній рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували займання сміття на відкритій території.

У Борщеві фахівці ДСНС працювали на місці вибуху газоповітряної суміші в недіючому житловому будинку. Подальшого горіння не сталося, однак рятувальники вжили необхідних заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Окрім ліквідації надзвичайних ситуацій, підрозділи ДСНС допомагали мешканцям області. У Теребовлі та селі Футори вони вилучали гнізда шершнів, а в Тернополі фахівці аварійно-рятувального загону дістали плазуна з-під капота автомобіля Toyota Camry та випустили його у природне середовище.

Наразі причини всіх пожеж встановлюють фахівці.