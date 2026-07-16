Трактори принесли бюджету 381 млн грн: Тернопільська митниця назвала лідерів імпорту

За підсумками січня–червня 2026 року трактори увійшли до переліку товарів, які забезпечили найбільші надходження митних платежів у зоні діяльності Тернопільської митниці.

Під час митного оформлення цієї сільськогосподарської техніки до державного бюджету було нараховано 381 млн гривень митних платежів, що становить 7% від загального обсягу надходжень.

У Тернопільській митниці зазначають, що такі показники свідчать про стабільний попит аграріїв на сучасну техніку. Незважаючи на виклики воєнного часу, сільськогосподарські підприємства продовжують оновлювати технічний парк, адже від ефективності техніки залежить продуктивність галузі, продовольча безпека держави та конкурентоспроможність української продукції.

До п’ятірки товарів, які сформували найбільші митні надходження, також увійшли:

інсектициди, родентициди, фунгіциди та гербіциди – 326 млн грн (6%);

полімери етилену в первинних формах – 304 млн грн (6%);

легкові автомобілі – 300 млн грн (5%);

вуглецева сталь – 220 млн грн (4%).

У митниці наголошують, що ці товари активно використовуються в аграрному секторі, промисловості, транспортній галузі та будівництві. Саме вони сприяють модернізації виробництва, розвитку економіки регіону та забезпечують значні надходження до державного бюджету.