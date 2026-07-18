На війні загинув захисник Руслан Гончаренко з Тернопільщини

Майстер екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Руслан Гончаренко, 1976 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув 14 квітня цього року, виконуючи бойове завдання у Харківській області. 🇺🇦💔 Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🙏 Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господня ласка допомагає зцілювати ваші душевні рани від втрати найдорожчої людини. 🕊️

🕯️ Зустріч мужнього захисника відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 20 липня, о 13:00. Маршрут колони проляже через доброводівське перехрестя.

🙏 Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі Руслана у село Синягівку, де відбудеться парастас.

✝️ Чин похорону — у вівторок, 21 липня, об 11:00.

🇺🇦 Просимо прийти і вшанувати подвиг Героя, який віддав життя за вільну і незалежну нашу Батьківщину. 🕯️💙💛