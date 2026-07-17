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У Беримівцях загасили масштабне загоряння відходів

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Рятувальники ліквідували пожежу стихійного сміттєзвалища у селі Беримівці Тернопільського району. Загальна площа займання становила близько 800 квадратних метрів.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, до ліквідації пожежі залучалися підрозділи 17-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також допоміжна техніка.

Через значну площу загоряння рятувальникам довелося працювати в посиленому режимі, щоб не допустити подальшого поширення вогню та задимлення навколишньої території.

У ДСНС вкотре нагадують про небезпеку стихійних сміттєзвалищ та закликають громадян не спалювати відходи, адже такі пожежі завдають шкоди довкіллю та можуть становити загрозу для здоров’я людей.

Обставини виникнення загоряння встановлюються.

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