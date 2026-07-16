Як на Тернопільщині 10 років тому перевідкрили рідкісну муху, яку наука вважала зниклою понад 150 років

Каньйоноподібні долини річок Поділля приховують не лише мальовничі краєвиди, а й унікальні природні скарби. Одним із доказів цього стало перевідкриття урофори Дідушицького (Urophora dzieduszyckii) — рідкісної комахи, яку понад півтора століття вважали втраченою для науки.

Цей вид мухи-осетниці вперше описали ще у середині XIX століття поблизу села Синьків на Тернопільщині. Комаху назвали на честь відомого галицького мецената, природознавця та засновника Природничого музею у Львові графа Володимира Дідушицького.

Після першого опису урофора Дідушицького більше не траплялася дослідникам. Через відсутність нових знахідок її почали вважати зниклим видом.

Повернути комаху до наукового світу вдалося українському ентомологу, професору Валерію Корнєєву з Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Протягом кількох років він проводив експедиції у Придністров’ї, шукаючи сліди загадкового виду.

17 липня 2016 року на березі річки Джурин у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон» науковець виявив два екземпляри урофори Дідушицького. Ця знахідка підтвердила, що вид не зник і продовжує існувати в природі.

Подальші дослідження показали, що ізольовані, але життєздатні популяції реліктової комахи збереглися на півдні Тернопільщини та Буковини. Вони мешкають переважно на узліссях і берегах річок, де росте головатень високий — рослина, необхідна для розвитку цього виду.

Науковці наголошують, що історія урофори Дідушицького вкотре підтверджує виняткову природну цінність Дністровського каньйону, який залишається одним із найважливіших осередків збереження рідкісної флори та фауни України.