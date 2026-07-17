Тернопільщина: понад 9 млн грн штрафів за обіг алкоголю, тютюну та пального із порушеннями

Виробництво і торгівля алкоголем, тютюном та пальним – це не лише прибуткові галузі, а й сфери, де держава зобов’язана гарантувати прозорість, справедливу конкуренцію та безпеку споживачів. Саме з цією метою Головне управління ДПС у Тернопільській області у першому півріччі цього року активно здійснювало контрольно-перевірочну роботу ринку підакцизних товарів.

Протягом січня-червня фахівці ДПС Тернопільщини провели 294 перевірки суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею алкоголем, тютюновими виробами та пальним. За їх результатами донараховано 9,2 мільйона гривень штрафних санкцій.

Серед 311 виявлених порушень – факти торгівлі без ліцензій, продаж товарів без акцизних марок, невикористання реєстраторів розрахункових операцій, маніпуляції з цінами тощо. Це свідчить про те, що ризики для споживача залишаються, а тіньова економіка не втрачає інтересу до сфери, де обіг коштів – мільярдний. Тож податкова служба продовжує тримати фокус на ризикових напрямах.