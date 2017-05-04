У Тернополі розпочався фотоконкурс до Дня вишиванки

З нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, що відзначають 18 травня, у Тернополі розпочався фотоконкурс «Тернопільська вишиванка». Його організовує територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

До фотоконкурсу можуть долучитися усі охочі. Для цього одягніть улюблену вишиванку, сфотографуйтеся у ній і надсилайте світлину на пошту molodsolidarnist@gmail.com. Останній термін прийому фото — 16 травня. У конкурсі передбачені три номінації — «Найкраще сімейне фото», «Пара у вишиванках», «Діти у вишиванках».

Як зазначають організатори, усі світлини будуть розміщені на «Facebook» і «Вконтакті» у групі «Фотоконкурс — Тернопільська вишиванка». Переможців визначатимуть шляхом голосування. Вони будуть нагороджені призами.

https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-613308862201432/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

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