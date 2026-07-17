На Тернопільщині стартує проєкт для відновлення ментального здоров’я молоді через подорожі та сплави Дністром

В Україні розпочинається реалізація молодіжної ініціативи «Тепле Поділля: Ретрит Стійкості», спрямованої на подолання психоемоційних наслідків війни та зміцнення внутрішньої стійкості молодих людей.

Проєкт об’єднає 105 учасників, які зможуть пройти програму відновлення ментального здоров’я за допомогою методики «терапії середовищем» Теплого Поділля. У межах ініціативи заплановано проведення трьох триденних мандрівних ретритів у регіоні Дністровського каньйону.

Програма поєднуватиме фізичну активність, знайомство з природною та культурною спадщиною краю, а також психологічну підтримку. На учасників чекають піші походи, вечірні ватри, екскурсії до визначних пам’яток, зокрема Національного природного парку «Дністровський каньйон», а також сплави Дністром, які стануть центральною подією кожного виїзду.

Організатори зазначають, що особливу роль у проєкті відіграє природне середовище Дністровського каньйону. Унікальний мікроклімат, мальовничі ландшафти та перебування на природі мають сприяти зниженню рівня стресу, покращенню психоемоційного стану та виходу зі стану психологічного виснаження.

Окремий напрямок програми присвячений екологічному волонтерству. Молодь долучатиметься до прибирання та облаштування природних і туристичних локацій, що допоможе зміцнити командний дух та відчуття причетності до розвитку громади.

За словами організаторів, метою проєкту є не лише психологічна підтримка молоді, а й формування так званого «імунітету стійкості» — набору навичок, які допоможуть долати наслідки стресу та брати активну участь у відновленні країни.

«Тепле Поділля: Ретрит Стійкості» реалізовує молодіжна організація «Молодь — майбутнє України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.