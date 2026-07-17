На Тернопільщині директор психоневрологічного інтернату торгував людьми



На Тернопільщині затримано директора психоневрологічного будинку-інтернату, який, за даними слідства, систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи, а гроші за їхню працю забирав собі.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Встановлено, що керівник скористався вразливим станом людей віком від 30 до 79 років, які мають психічні розлади та проживають в інтернаті.

Їх змушували працювати на приватних присадибних ділянках, будівництві та прибирати на цвинтарях. Вартість одного дня такої праці становила від 150 до 450 гривень. Усі кошти, за даними слідства, отримував директор.

«Замовники» зверталися безпосередньо до керівника закладу, домовлялися з ним про час і вид робіт та передавали йому гроші. Після цього він давав медичному персоналу вказівку відпустити мешканців інтернату за межі установи.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі грошей директору. Під час обшуків в інтернаті вилучили чорнові записи з обліком таких випадків.

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців психоневрологічного будинку-інтернату.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції обласної поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду



Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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