На Тернопільщині суперечка через дівчину закінчилася тяжкими травмами

На Тернопільщині правоохоронці повідомили про підозру 20-річному жителю села Острів, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 17-річному хлопцю.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася жителька Тернополя та повідомила, що її син отримав травми під час конфлікту з невідомим. Потерпілого госпіталізували до лікарні з переломом ребра та пневмотораксом.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу, причетну до інциденту. Ним виявився 20-річний житель села Острів.

За попередніми даними, конфлікт між молодими людьми виник через дівчину, до якої, ймовірно, залицявся потерпілий.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.