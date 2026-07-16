Сім молодих жителів Тернопільщини виграли гранти Президента України

Семеро молодих жителів Тернопільщини стали переможцями конкурсу на здобуття грантів Президента України для молоді з малих громад у 2026 році. Відповідний указ підписав Президент України.

Грантова програма спрямована на підтримку молодіжних ініціатив, які допомагають розвивати громади, створювати нові можливості для дозвілля, спорту, культури та активного громадського життя.

Серед переможців із Тернопільської області:

Людмила Блага – проєкт «Щит громади» (Більче-Золотецька громада);

– проєкт «Щит громади» (Більче-Золотецька громада); Роман Бондар – облаштування спортивного майданчика (Лопушненська громада);

– облаштування спортивного майданчика (Лопушненська громада); Оксана Ковалик – створення молодіжного мистецького простору (Купчинецька громада);

– створення молодіжного мистецького простору (Купчинецька громада); Леся Марущак – проєкт «Просто неба» (Більче-Золотецька громада);

– проєкт «Просто неба» (Більче-Золотецька громада); Уляна Мацюк – проєкт «Активна молодь – сильна громада» (Купчинецька громада);

– проєкт «Активна молодь – сильна громада» (Купчинецька громада); Діана Мишкун – проєкт «Volley Spirit: Енергія громади» (Більче-Золотецька громада);

– проєкт «Volley Spirit: Енергія громади» (Більче-Золотецька громада); Зоя Тодорів – створення простору для молоді та дітей (Іванівська громада).

Розмір президентських грантів становить від 120 до 200 тисяч гривень. Реалізація проєктів запланована на літо та осінь 2026 року.

У Тернопільській ОВА зазначають, що така підтримка дозволяє молодим людям втілювати власні ідеї безпосередньо у своїх громадах, сприяючи їхньому розвитку та згуртованості мешканців. Завдяки грантовим коштам у громадах з’являться нові спортивні, мистецькі та молодіжні простори, які стануть осередками активного дозвілля та самореалізації молоді.

Ініціатива покликана підтримати молодіжне лідерство та стимулювати розвиток невеликих громад через реалізацію локальних проєктів, які мають практичну користь для жителів.