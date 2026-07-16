Регіони На Тернопільщині пролунав вибух у покинутому будинку 16:35 | 16.07.202616:35 | 16.07.2026 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У місті Борщів на Чортківщині пролунав вибух у покинутій будівлі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про подію повідомили в поліції Тернопільської області. Інформація про вибух на вулиці Данила Галицького надійшла на спецлінію 102 від диспетчера ДСНС. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чортківського районного управління поліції, рятувальники та інші екстрені служби. За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу у закинутому будинку. Загиблих та травмованих немає. Наразі на місці працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки вибуху. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Поділіться: