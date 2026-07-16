На Тернопільщині пролунав вибух у покинутому будинку

Про подію повідомили в поліції Тернопільської області. Інформація про вибух на вулиці Данила Галицького надійшла на спецлінію 102 від диспетчера ДСНС.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Чортківського районного управління поліції, рятувальники та інші екстрені служби.

За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу у закинутому будинку. Загиблих та травмованих немає.

Наразі на місці працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки вибуху. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.