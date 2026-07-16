На Тернопільщині змінили правила вирубки дерев: що тепер дозволено, а за що штрафуватимуть

В Україні запровадили новий порядок видалення дерев і чагарників, які ростуть за межами населених пунктів та не належать до лісового фонду. Відповідну постанову №802 Кабінет Міністрів України ухвалив 17 червня 2026 року. Нові правила набрали чинності 24 червня та діятимуть у межах дворічного експериментального проєкту.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, нововведення покликане встановити єдиний та прозорий механізм прийняття рішень щодо видалення зелених насаджень.

Видалення дерев дозволятиметься лише у визначених законодавством випадках. Зокрема, під час будівництва об’єктів, ліквідації аварій на інженерних мережах, усунення наслідків надзвичайних ситуацій, а також у разі необхідності видалення аварійних чи сухостійних дерев, які становлять загрозу для людей або інфраструктури.

Для проведення таких робіт необхідно отримати спеціальний ордер. Його видаватимуть виконавчі органи місцевих рад або військові адміністрації. Перед ухваленням рішення створюватиметься комісія, яка обстежуватиме насадження, оцінюватиме їхній стан, перевірятиме наявність природоохоронних обмежень та складатиме відповідний акт.

До складу комісії можуть входити представники органів місцевого самоврядування, землевласники чи землекористувачі, представники Державної екологічної інспекції, Держлісагентства, а також за згодою — представники громадськості.

Водночас новий порядок не поширюється на ліси та землі лісового фонду, зелені насадження в межах населених пунктів, території природно-заповідного фонду, а також рослини, занесені до Червоної та Зеленої книг України.

Екологи нагадують, що самовільне вирубування або пошкодження дерев і чагарників є порушенням природоохоронного законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність і відшкодування завданих збитків.