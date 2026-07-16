Підтримка тих, хто захищав Україну: на Тернопільщині створили новий підрозділ ветеранського простору “Незламні духом”

Підтримка ветеранів, їхня адаптація після повернення з війни та збереження бойового братерства – один із пріоритетів ветеранської політики, яку сьогодні розвивають у системі Національної поліції України. На Тернопільщині ця робота набирає обертів. Тут уже діють відокремлені підрозділи громадської організації “Ветеранський простір “Незламні духом”” у Чортківському, Кременецькому та Тернопільському районах. Створили осередок тепер ще й в самому обласному центрі.

За словами новообраного керівника підрозділу Петра Тиховича, новий осередок має стати місцем, де ветерани зможуть отримати не лише консультаційну, юридичну чи психологічну допомогу, а й підтримку людей, які самі пройшли війну, реабілітацію та повернення до мирного життя.



“Війна впливає на всіх: на дорослих, на дітей, на ветеранів, які бачили смерть своїх товаришів, які були щоденно під обстрілами. І їхня адаптація до сьогоднішніх умов в різних видах чи через спорт, чи через риболовлю, чи через якісь гуртки, чи просто підтримка в оформленні якихось документів, це буде одним із завдань нашого підрозділу.”



Одним із тих, хто вже відчув таку підтримку, є ветеран війни, боєць батальйону поліції особливого призначення “Стрілецький”, а нині провідний фахівець матеріально-технічного забезпечення конвойної служби ГУНП в Тернопільській області Володимир Сопотніцький. Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку він зазнав важкого поранення внаслідок скиду вибухового пристрою з ворожого дрона. Сьогодні Володимир проходить протезування та продовжує службу в поліції. Каже, на цьому шляху важливо знати, що поруч є люди, які готові підтримати, підказати та допомогти, адже самі пережили схожі випробування.



“Моя реабілітація закінчена, зараз я на стадії процесу протезування. Дана організація мені допомагає у протезуванні, у консультації, у роз’яснення певних моментів, яких я не розумію. Я звертаюся – вони мені пояснюють, розказують до кого можна підійти. Відповідно, дана організація мені порекомендувала заклади, де можна протезуватись”.



Під час установчих зборів учасникам зібрання Руслан Пелехатий вручив нагрудний знак “Ветеран війни” громадської організації “Ветеранський простір “Незламні духом””. Він символізує бойовий шлях поліцейських і ветеранів, їхню участь в обороні України. Знак отримують учасники бойових дій, які після фронту продовжують службу в підрозділах поліції або активно долучаються до розвитку ветеранської спільноти.



“Цей знак для мене, як і для моїх побратимів означає, що нас пам’ятають. І, відповідно, громадяни, які будуть бачити цей значок, будуть розуміти, що це не просто поліцейський чи людина в формі, а що це ветеран, який брав участь у захисті нашої батьківщини й неодноразово зустрічався з ворогом”.



Розширення ветеранського простору “Незламні духом” – це ще один крок до створення дієвої системи підтримки захисників, яка ґрунтується на взаємній довірі, бойовому братерстві та спільній відповідальності за тих, хто повернувся з війни.







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