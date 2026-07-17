Незвичайний виклик у Тернополі: рятувальники визволили змію з автомобіля

У Тернополі рятувальники дістали змію з-під капота автомобіля

Незвичний виклик отримали рятувальники у Тернополі. До фахівців аварійно-рятувального загону звернулися через плазуна, який заліз під капот автомобіля Toyota Camry.

Рятувальники обережно дістали змію, не завдавши їй шкоди. Після цього плазуна випустили у природне середовище, подалі від людей.

У ДСНС нагадують: якщо ви виявили змію в автомобілі, будинку чи на подвір’ї, не намагайтеся самостійно її виловити. Найкраще відійти на безпечну відстань і звернутися по допомогу до рятувальників.