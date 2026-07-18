Вцілів в епіцентрі вибуху: у Тернополі виставили на продаж унікальний посуд із руїн АРС-Кераміки

Будівельний супермаркет АРС-Кераміка у Тернополі презентував унікальну лімітовану колекцію посуду «Гартовані вогнем», створену з виробів, які дивом вціліли після російської атаки на підприємство 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару ворожих безпілотників був зруйнований один із найбільших магазинів мережі АРС у Тернополі. Будівля зазнала масштабних руйнувань і пожежі. Попри значні збитки, компанія зуміла відновити роботу та продовжує обслуговувати клієнтів.

Тепер частина речей, які опинилися в епіцентрі вибуху та вогню, отримала нове життя. У компанії повідомляють, що кожен предмет із колекції має власну історію.

«Перебуваючи в самому епіцентрі вибуху та пожежі, цей посуд пройшов крізь пекельний вогонь і дивом уцілів», — зазначають в АРС.

Через вплив високих температур кожен виріб набув унікального вигляду. Ступінь вигоряння, відтінок та форма можуть відрізнятися, однак саме це робить кожен предмет особливим.

«Це не недолік, а нагадування про пережите. Купуючи цей посуд, ви отримуєте не просто річ, а символ незламності», — наголошують у компанії.

Усі кошти, виручені від продажу колекції «Гартовані вогнем», спрямують на підтримку українських військових.

Придбати посуд можна у будівельному супермаркеті АРС у Тернополі та на офіційному сайті компанії.

У мережі наголошують, що ця колекція стала символом стійкості та відновлення після пережитого.

«Разом ми доводимо: навіть після найтемніших днів можна відновлюватися, допомагати та продовжувати творити добро», — йдеться у повідомленні АРС.