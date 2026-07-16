У Тернополі жінка видурила мобільний телефон під приводом термінового дзвінка

У Тернополі поліцейські викрили 41-річну місцеву жительку, яка шахрайським способом заволоділа чужим мобільним телефоном.

До правоохоронців звернулася 45-річна тернополянка. За її словами, інцидент трапився на вулиці В’ячеслава Чорновола. Незнайома жінка попросила у неї мобільний телефон, пояснивши це необхідністю терміново здійснити дзвінок.

Отримавши гаджет, зловмисниця не повернула його власниці та зникла.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу, причетну до шахрайства. Нею виявилася 41-річна жителька Тернополя. Жінка зізналася у скоєному.

За попередніми даними, сума матеріальних збитків, завданих потерпілій, становить близько 5 тисяч гривень.

За фактом події тривають слідчі дії.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати незнайомим людям свої цінні речі, навіть якщо їхні прохання виглядають переконливими. Обережність допоможе уникнути подібних випадків шахрайства.