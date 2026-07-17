170 авто для України і ще одне — для Тернопільщини: допомога від Йонаса Саєда

Підготовка до національного спротиву в регіоні стає ще ефективнішою завдяки внеску партнерів із-за кордону.

Волонтер та депутат парламенту Норвегії Йонас Саєд передав автомобіль для Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.

Транспорт використовуватимуть для організації навчань, перевезення інструкторів, доставки необхідного обладнання та проведення виїзних занять у громадах області. Це суттєво підвищить мобільність центру та дозволить ефективніше охоплювати навчанням жителів краю.

Як зазначив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, така підтримка з боку міжнародних партнерів має важливе значення для посилення підготовки населення та зміцнення спроможностей регіону в умовах воєнного часу.

Центри підготовки громадян до національного спротиву діють у кожній області України.

Для Йонаса Саєда це не перша ініціатива на підтримку України. Раніше він уже передавав транспорт для українських військових і брав участь у благодійних проєктах. Спільно з громадською організацією «Машини для України» вдалося передати близько 170 автомобілів для різних підрозділів Збройних Сил України. Волонтер планує продовжувати допомагати й надалі.

Передача автомобіля стала ще одним прикладом міжнародної солідарності, яка допомагає посилювати можливості українських інституцій на місцях. У регіоні висловлюють щиру вдячність партнерам із Норвегії за підтримку.

Навчання з підготовки громадян до національного спротиву можуть пройти всі охочі жителі краю — вони є абсолютно безкоштовними, а для участі необхідно попередньо зв’язатися з центром та зареєструватися. Детальніше: 097 701 40 17, natsprotyv.ternopil@ukr.net