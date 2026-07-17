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170 авто для України і ще одне — для Тернопільщини: допомога від Йонаса Саєда

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Підготовка до національного спротиву в регіоні стає ще ефективнішою завдяки внеску партнерів із-за кордону.

🚗 Волонтер та депутат парламенту Норвегії Йонас Саєд передав автомобіль для Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.
🎯 Транспорт використовуватимуть для організації навчань, перевезення інструкторів, доставки необхідного обладнання та проведення виїзних занять у громадах області. Це суттєво підвищить мобільність центру та дозволить ефективніше охоплювати навчанням жителів краю.
🤝 Як зазначив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, така підтримка з боку міжнародних партнерів має важливе значення для посилення підготовки населення та зміцнення спроможностей регіону в умовах воєнного часу.
🛡️ Центри підготовки громадян до національного спротиву діють у кожній області України.
🌍 Для Йонаса Саєда це не перша ініціатива на підтримку України. Раніше він уже передавав транспорт для українських військових і брав участь у благодійних проєктах. Спільно з громадською організацією «Машини для України» вдалося передати близько 170 автомобілів для різних підрозділів Збройних Сил України. Волонтер планує продовжувати допомагати й надалі.
💙💛 Передача автомобіля стала ще одним прикладом міжнародної солідарності, яка допомагає посилювати можливості українських інституцій на місцях. У регіоні висловлюють щиру вдячність партнерам із Норвегії за підтримку.

📚 Навчання з підготовки громадян до національного спротиву можуть пройти всі охочі жителі краю — вони є абсолютно безкоштовними, а для участі необхідно попередньо зв’язатися з центром та зареєструватися. Детальніше: 📞 097 701 40 17, ✉️ natsprotyv.ternopil@ukr.net

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