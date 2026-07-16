Прокуратура через суд вимагає від забудовника понад 330 тисяч гривень для бюджету Бережан

Прокуратура вимагає від місцевого забудовника сплатити до бюджету Бережанської міської ради понад 330 тисяч гривень пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інфраструктури громади.

Як повідомили у Бережанській окружній прокуратурі, до суду подано позов щодо недобросовісного забудовника, який ухилився від виконання передбачених законом фінансових зобов’язань.

За даними слідства, замовник здійснив реконструкцію складського приміщення з добудовою пункту обслуговування автомобілів, магазину та офісних приміщень. Водночас він не звернувся до органу місцевого самоврядування для визначення розміру пайової участі та не сплатив кошти на розвиток інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури населеного пункту.

Унаслідок цього бюджет Бережанської міської ради недоотримав понад 330 тисяч гривень.

Наразі суд відкрив провадження у справі. Прокуратура наполягає на стягненні коштів до місцевого бюджету.