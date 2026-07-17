Помер підполковник ЗСУ Сергій Ємельянов із Чорткова

Сумна звістка сколихнула Чортківщину. Пішов із життя підполковник Збройних сил України Сергій Ємельянов.

Про смерть військовослужбовця повідомили його побратими, зазначивши, що це велика й непоправна втрата для всіх, хто знав Сергія.

«Пішов із життя наш побратим, підполковник ЗСУ Сергій Ємельянов із Чорткова. Справжній офіцер і надійний друг, який передчасно залишив цей світ», — йдеться у повідомленні.

Сергія Ємельянова згадують як відданого захисника України, професійного офіцера та людину, яка користувалася повагою серед побратимів.

Редакція висловлює щирі співчуття дружині, батькам, рідним, близьким і всім, хто знав Сергія Ємельянова.

Світла пам’ять Герою. Вічний спокій його душі.