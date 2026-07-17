У Чорткові через ремонтні роботи частина міста залишилася без води
У Чорткові 17 липня тимчасово припинили водопостачання на низці вулиць через проведення ремонтних робіт на водопровідній мережі.
Як повідомили у КП «Чортків водоканал», з 10:00 без води залишилися мешканці вулиць Мельника, Карабіневича, Церковної, а також будинків №12, №14 та №30 на вулиці Шевченка.
Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.
У підприємстві перепросили споживачів за тимчасові незручності та подякували за розуміння.