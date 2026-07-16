На Тернопільщині судитимуть нелюда, який ґвалтував неповнолітню падчерку

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця одного з міст Тернопільщини. Йому інкримінують сексуальне насильство і зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 153, ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 37-річний чоловік, перебуваючи у СЗЧ, користуючись своєю фізичною перевагою, уразливим станом дівчинки та відсутністю сторонніх осіб, неодноразово вчиняв насильницькі дії щодо своєї неповнолітньої падчерки, з якою спільно проживав.

Нетверезий обвинувачений у червні 2025 року напав на дівчину в квартирі. Дівчинка спробувала втекти, але біля вхідних дверей чоловік наздогнав її, побив і, погрожуючи, вчинив сексуальне насилля. У березні 2026 року зловмисник знову застосував силу, позбавив 15-річну потерпілу можливості покликати на допомогу та зґвалтував її.

Дівчинка наважилась розповісти про дії вітчима матері, яка звернулася із заявою до правоохоронців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

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