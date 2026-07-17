На Театральному майдані у Тернополі працює мобільний центр здавання крові: запрошуємо долучитися

Сьогодні, 17 липня, на Театральному майдані у Тернополі розпочала роботу відкрита донація крові, організована командою «Теплокровні» спільно з ДонорUA. Мобільний центр працюватиме до 12:00.

Усі охочі можуть долучитися до донорства – як ті, хто вже має такий досвід, так і люди, які планують здати кров уперше. Забір крові здійснює медична бригада Тернопільського обласного центру служби крові у спеціально облаштованому мобільному просторі, де створені комфортні та безпечні умови для донорів.

Окрім донації, на локації діє інтерактивна виставка, присвячена донорству крові. Відвідувачі можуть дізнатися більше про важливість донорства, його значення для порятунку життів та отримати корисну інформацію про процес здавання крові.

Запрошуємо жителів Тернопільської громади долучитися до доброї справи. Кожна донація може врятувати життя тим, хто потребує невідкладної допомоги.