Підозрювану у привласненні великих сум оголосили в розшук на Тернопільщині
Відділ протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України розшукує Лесю Михайлівну Мелимуку, 1968 року народження, уродженку села Вовківці Борщівського району.
Як повідомили правоохоронці, жінка переховується від органів досудового розслідування та перебуває в розшуку в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці просять громадян, яким відоме місцеперебування розшукуваної або будь-яка інформація, що може допомогти її розшукати, повідомити про це працівників Відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області.
Інформацію можна передати за телефонами:
📞 (0352) 27-16-27
📱 +38 (096) 519-52-10
У поліції зазначають, що повідомлення приймаються цілодобово, а анонімність заявників гарантується.