Підозрювану у привласненні великих сум оголосили в розшук на Тернопільщині

Відділ протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України розшукує Лесю Михайлівну Мелимуку, 1968 року народження, уродженку села Вовківці Борщівського району.

Як повідомили правоохоронці, жінка переховується від органів досудового розслідування та перебуває в розшуку в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять громадян, яким відоме місцеперебування розшукуваної або будь-яка інформація, що може допомогти її розшукати, повідомити про це працівників Відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області.

Інформацію можна передати за телефонами:

📞 (0352) 27-16-27

📱 +38 (096) 519-52-10

У поліції зазначають, що повідомлення приймаються цілодобово, а анонімність заявників гарантується.