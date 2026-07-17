Хочеш потрапити в «Альфу» СБУ?  Еліта шукає своїх у Тернополі! 

Тільки сьогодні, 17 липня, у Тернополі працює унікальний мобільний рекрутинговий простір Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

👀🚛Шукайте фірмову вантажівку-трансформер на Театральному майдані.📍

✅ Чому варто прийти?

Це унікальна можливість напряму та без посередників поспілкуватися з рекрутерами «Альфи». Ви дізнаєтесь про відкриті вакансії, реальні умови служби та етапи відбору.

🎯 А ще для всіх охочих працюватиме інтерактивна зона:

🔹 Огляд зброї та екіпірування спецпризначенців. 🔫

🔹 Можливість політати на FPV-симуляторі та пройти місію «Павутина». 🎮🚁

💬 «Ми не шукаємо ідеальних — лише тих, хто має характер і мотивацію», — кажуть в СБУ.

🚀 Решту забезпечать вони: топові технології, круту підготовку та підтримку командирів.

Приходь, щоб зробити свій вибір свідомо!⚔️

📍 Локація: Театральний майдан

⏰ Коли: Сьогодні, 17 липня, з 10:30 до 19:00.

📞 Є питання, але не можеш прийти? Телефонуй 4444 (безкоштовно) або відкривай посилання https://alfa.ssu.gov.ua/