Новини Тернополя 

У Тернополі проведуть хресну ходу

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2 квітня о 16.00 год. у центральній частині міста розпочнеться Хресна дорога. Розпочнеться маршрут Хресного ходу від площі перед Архикатедральним Собором і проляже через вул. Сагайдачного – вул. Патріарха Йосипа Сліпого – вул. Руська – бул. Т.Шевченка – Театральний майдан – вул. Грушевського – вул. Замкова – майдан Волі.

У молитовній події візьмуть участь тисячі вірян.

У зв’язку з цим, Тернопільська міська рада та правоохоронні органи просять тернополян не паркувати автомобілі вздовж маршруту Хресної дороги, оскільки вони будуть примусово евакуйовані.

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